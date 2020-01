Mit dem neuen Golf schneller ums Eck

In diesen Tagen werden die ersten VW Golf ausgeliefert. Und schon sind die Veredler bei der Sache, die frischen Besitzer können schon jetzt auf Sportfedern setzen. Die schnelle Truppe von H&R Sportfeder hält eine Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes um 45 Millimeter für angemessen. Damit gehe der Neue flink ums Eck, ohne dabei die guten Manieren des langstreckentauglichen Fahrwerks einzubüßen, meinen die Sauerländer. Die Seitenneigung der Karosserie wird signifikant reduziert, das Einlenken gewinnt an Dynamik und auch die Traktion profitiert vom Eingriff ins Fahrwerk.

In Kürze werden auch Spurverbreiterungen (H&R Trak) für eine millimetergenaue Ausrichtung der Räder an die Radhauskanten angeboten werden. Ein komplettes Sportfahrwerk befindet sich in der Erprobung. (ampnet/Sm)