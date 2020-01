Opel weitet Flexcare aus

Opel erweitert seine Flexcare-Angebote: Ab sofort ist der Paketumfang für jede Kundengruppe frei wählbar. Privatkunden können sich die Rundum-Sorglos-Pakete ebenso sichern wie Geschäftskunden und Flottenbetreiber. Die Flexcare-Pakete setzen sich aus drei Bausteinen zusammen: Einer Garantieverlängerung um 24 Monate inklusive Mobilitätsservice (Komfort), alle gemäß Serviceplan durchzuführenden Inspektionen (Premium) und dem Austausch wesentlicher Verschleißteile (Premium Plus).

Flexcare ist für alle Opel-Neu-, Vorführ- und Testwagen sowie Junge Opel vom Erwerb bis zum Ende der regulären zweijährigen Herstellergarantie erhältlich.



Kunden können Laufzeit und Leistungsumfang nach ihren Bedürfnissen wählen. So ist Flexcare für drei, vier oder sogar fünf Jahre nach Erstzulassung möglich. Die Laufleistung lässt sich in 5000er-Schritten von 10.000 auf bis zu 50.000 Kilometer pro Jahr staffeln. Je nach Vertrag sind bis zu 250.000 Kilometer Gesamtlaufleistung möglich.



Für den Corsa fallen beim Flexcare-Komfort-Paket mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer Laufleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr 115 Euro an. Für nur 22 Euro mehr sind 15.000 Kilometer pro Jahr möglich. Beim Halterwechsel gehen die Leistungen an den neuen Besitzer über. (ampnet/deg)