Klaas Mulder (56) leitet künftig den Vertrieb des niederländischen Bus-Herstellers VDL in Deutschland und Österreich. Er war zuletzt sieben Jahre in gleicher Funktion bei der MAN Truck and Bus in seiner Heimat, den Niederlanden, tätig.

Mulder folgt auf Michael Voet, der das Unternehmen verlassen hat und eine neue Arbeit innerhalb der Branche gefunden hat. (ampnet/jri)