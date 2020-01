Eefje Dikker Arbeitsdirektorin bei Daimler Mobility

Eefje Dikker (49) ist vom Daimler-Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar 2020 als Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin bestellt worden. Die Niederländerin verantwortet alle Bereiche des Personalwesens bei Daimler Mobility. Eefje Dikker berichtet als Mitglied des Daimler HR Executive Committees an Wilfried Porth, Vorstand für Personal und Arbeitsdirektor von Daimler und Mercedes-Benz Vans, und an Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender von Daimler Mobility.

Nach ihrem Studium der Kommunikationswissenschaften an der Radboud Universität in Nimwegen, Niederlande, stieg Eefje Dikker 1996 als Trainee bei Mercedes-Benz ein und war bis 2014 in unterschiedlichen Führungspositionen im Daimler-Konzern tätig. Im Anschluss gründete sie eine Personalvermittlungsagentur in den Niederlanden mit dem Fokus auf weibliche Führungskräfte. 2017 übernahm sie die Leitung des Personalbereichs von Athlon International B.V.. Seit Juni 2019 leitet sie den Bereich Human Resources bei Daimler Mobility. (ampnet/deg)