CES 2020: Konzept mit Krebsgang und kompostierbarer Batterie

Die Consumer Electronics Show in Las Vegas (–10.1.2020) hat sich mittlerweile auch zum Schauplatz von visionären Konzeptfahrzeugen entwickelt. So stellt Mercedes-Benz den Vision AVTR aus. Der Name ist inspiriert von den Begriffen Avatar und Advanced-Vehicle-Transformation und entstand in Zusammenarbeit mit den Machern der „Avatar“-Filme. Das Fahrzeug steht für die Interaktion zwischen Mensch, Maschine und Natur. An Stelle eines herkömmlichen Lenkrads ermöglicht das multifunktionale Bedienelement in der Mittelkonsole die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Durch das Legen der Hand auf die Kontrolleinheit wird das Fahrzeug „zum Leben“ erweckt. Durch Anheben der Hand wird eine Menüauswahl auf die Handfläche projiziert, durch die der Passagier zwischen verschiedenen Funktionalitäten wählen kann. Den Fahrer selbst erkennt der Vision AVTR an seiner Atmung.

Die 33 bionischen Klappen auf der Rückseite des Fahrzeugs können mit dem Fahrer und durch den Fahrer mit der Umgebung kommunizieren. Durch die Möglichkeit, die Vorder- und Hinterachse in der gleichen oder entgegengesetzten Richtung zu stellen, kann der Vision AVTR um etwa 30 Grad seitlich versetzt im so genannten „Krebsgang“ fahren.



Das Konzeptfahrzeug setzt auf eine Batterietechnologie, die auf graphenbasierter organischer Zellchemie beruht. Sie benötigt keine seltenen Erden und Metallen. Die Materialien sind kompostier- und damit vollständig recycelbar. Auf diese Weise wird die Elektromobilität unabhängig von fossilen Ressourcen. Nachhaltigkeit bestimmt auch die Interieurmaterialien. Die Sitze werden durch Leder mit der Microfaser Dinamica verfeinert. Der Boden ist aus Rattanholz gefertigt. (ampnet/jri)