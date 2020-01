Le Borgne folgt auf Abellan

Gilles Le Borgne (57) wird mit sofortiger Wirkung neuer Entwicklungs-Vize bei Renault und tritt dem Vorstand bei. In seiner neuen Position berichtet er an die Vorstandsvorsitzende Clotilde Delbos. Le Borgne hat sein Ingenieursstudium an der École Nationale Supérieure des Céramiques industrielles absolviert und war rund 30 Jahre bei PSA tätig. Le Borgne folgt auf Gaspar Gascon Abellan, der nach 30 erfolgreichen Jahren in der Renault-Entwicklung das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird. (ampnet/deg)