Bei Dacia wird gefeiert

Dacia beginnt das neue Jahr mit einer Feier am 11. Januar: Dann stehen bei den Händlern die Sondermodelle „Anniversary” des Sandero Stepway und des Duster. Mit ihnen erinnert die rumänische Renault-Tochter an 15 Jahre Marktpräsenz in Deutschland. Seitdem wurden hierzulande knapp 680.000 Fahrzeuge der Marke verkauft. Als besonderes Angbeot gibt es außerdem für ausgewählte Dacia kostenlose Winterkompletträder.

Der Dacia Sandero Stepway Anniversary bietet unter anderem Multimedia-Navigationssystem, Tempomat und Klimaautomatik sowie Rückfahrkamera. Als Antrieb dient der 90 PS (66 kW) starke Turbobenziner TCe 90. Die Sonderedition ist für 12.200 Euro erhältlich und damit 300 Euro günstiger als ein vergleichbar ausgestatteter Sandero Stepway Prestige.



Auch der Dacia Duster Anniversary ist mit Klimaautomatik ausgestattet. Hinzu kommen das schlüssellose Zugangs- und Startsystem, Sitzheizung vorn, Toter-Winkel-Warner und Multiview-Kamera. Das Editionsmodell basiert auf der Topausstattung Prestige und wird von einem Turbobenziner mit 131 PS (96 kW) angetrieben. Alternativ zum 17.650 Euro teuren Fronttriebler gibt es für 19.550 Euro auch Allradantrieb. Der Preisvorteil gegenüber einem regulären Duster Prestige TCe 130 mit vergleichbarer Ausstattung beläuft sich auf 200 Euro. (ampnet/jri)