Volkswagen schließt einen Vergleich nicht mehr aus

Nachdem Volkswagen in der Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen einen Vergleich zunächst abgelehnt hat, scheint das Unternehmen nun doch für eine außergerichtliche Einigung offen zu sein. Dies geht aus Medienberichten hervor. Entsprechende Gespräche befänden sich aber noch in einer Anfangsphase, heißt es. In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht in Braunschweig geht es um die Forderungen von etwa 450.000 Autokäufern, die für die Manipulation von Abgaswerten ihrer Dieselfahrzeuge Schadenersatz von Volkswagen fordern. (ampnet/jri)