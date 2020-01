Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Auch über den Jahreswechsel hinweg nahm die Nachfrage kaum ab; die blieb auf hohem Niveau, weil viel nach Fachlektüre oder Stoff für die Berichterstattung suchen. In der vergangenen Woche wurden beim „Auto-Medienportal“ 215.998 Texte abgerufen oder heruntergeladen.

Die Top Ten der Woche:



1. Kommentar: Saure-Gurken-Weihnacht oder noch ein Symbol?

2. Ein offener Toyota GT86 und ein weitgereistes Hochzeitsauto

3. Wenn der Roboter zum Laden vorbeikommt

4. Kommentar: Nullnummer

5. Volkswagen will schneller zu einer Million Elektroautos

6. Fahrbericht Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Diesel: Die Rückkehr des Selbstzünders

7. Letzter Porsche 911 der Generation 991 läuft vom Band

8. Lada Deutschland schwenkt nach China um

9. Ein Weihnachten der Besinnung

10. Bekenntnisse eines alten Autonarren



201.760 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos glänzte der Subaru Levorq, bei den Videos eines über den Audi Quattro Ultra. (ampnet/Sm)