Uwe Horn Geschäftsführer und Arbeitsdirektor bei IAV

Uwe Horn (57) wird ab heute die Unternehmensleitung von IAV verstärken. Das haben die zuständigen Gremien des Automotive Engineering-Spezialisten beschlossen. Der bisherige Geschäftsführer der Autostadt in Wolfsburg tritt die Nachfolge von Kai-Stefan Linnenkohl an, der das Unternehmen nach knapp fünf Jahren verlassen wird.

Dr. Uwe Horn war in der Vergangenheit u.a. Personalleiter der VW-Werke in Zwickau und im polnischen Posen. Seit 2018 ist er Mitglied der Geschäftsführung der Autostadt in Wolfsburg. In seiner Funktion wird Uwe Horn das Personalwesen, das Gesundheitswesen und den Arbeitsschutz verantworten. Außerdem fällt die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie die Sozial- und Altersfürsorge in seine Zuständigkeit. (ampnet/Sm)