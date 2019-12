Volkswagen will schneller zu einer Million Elektroautos

Volkswagen will schneller zum Ziel gelangen: Bis Ende 2023 will die Marke eine Million Elektroautos bauen. Das wäre zwei Jahre früher als zunächst geplant. Für 2025 werden nun 1,5 Millionen Elektro-VW angestrebt. In diesem Monat wurde mit einem e-Golf das 250.000ste Elektroauto seit der Einführung des e-Up vor neun Jahren ausgeliefert. Er wurde im Auslieferungszentrum der Erlebniswelt Autostadt in Wolfsburg an Sandra Fleischer aus Herne übergeben.

Mit dem Produktionsstart des ID 3 im Werk Zwickau im November hat Volkswagen die Umwandlung zum Elektroautohersteller eingeläutet. Klares Ziel des Konzerns: Er will in den kommenden Jahren zum Weltmarktführer in der E-Mobilität aufsteigen und investiert dafür bis 2024 weltweit 33 Milliarden Euro, davon elf Milliarden in der Marke VW. (ampnet/jri)