Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

265.390 Textdateien wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Reporter“ heruntergeladen. Das waren die Top Ten:

1. Land Rover Defender: Das Allrad-Imperium schlägt wieder zu

2. Ford und Köln: Et hätt noch emmer joot jejange

3. Fahrvorstellung Genesis G90: Die Kraft des Designs

4. In voller Fahrt: Der Reisemobilmarkt schäumt weiter

5. Fahrvorstellung Audi RS Q8: Fauchender Bolide

6. Fiat Tipo erweist sich nach drei Jahren als Musterknabe

7. Hybrid-Taxis von Toyota: Zuverlässige Leisetreter

8. Opel Grandland X Hybrid kommt auch mit reinem Frontantrieb

9. Ford-Trend-Report findet Einsamkeit und Bedürfnis nach Vertrauen

10. Porsche setzt beim Macan noch eins drauf



215.005 Foto- und Videodateien lieferte unser Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos schaffte es ein Bild vom Opel-Chef Michael Lohscheller auf den ersten Platz, bei den Videos eines von der Land-Rover-Discovery-Tour durch Südafrika. (ampnet/Sm)