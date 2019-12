Dr. Timo Poser (47) wird neuer Finanzdirektor von Rolls-Royce. Er tritt sein neues Am im Februar an. Poser ist seit gut 20 Jahren im BMW-Konzern tätig und hat die unterschiedlichsten Posten gehabt. So war er unter anderem für das Controlling beim Joint Venture BMW-Brilliance in China tätig sowie Finanzchef der ehemaligen BMW-Motorradtochter Husqvarna. Timo Poser stammt aus Verden. (ampnet/jri)