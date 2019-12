Im Rückspiegel: Vor 15 Jahren kam Dacia

Dacia feiert im nächsten Jahr 15-jährige Marktpräsenz in Deutschland. Mit der Stufenhecklimousine Logan legte der rumänische Fahrzeughersteller 2005 los. Ursprünglich war das Auto vor allem für aufstrebende Schwellenländer und nicht für die großen westeuropäischen Märkte vorgesehen. Im ersten Verkaufsjahr setzte die damalige Newcomermarke rund 2100 Fahrzeuge hierzulande ab. 2007 waren es dann schon rund 17.500 Einheiten. Zusätzlich nahmen die Verkäufe durch den fünftürigen Kleinwagen Sandero ab 2008 und die Abwrackprämie im Jahr 2009 Fahrt auf.

In den Folgejahren baute Dacia seine Modellpalette aus. 2010 kam mit dem Duster das erste SUV-Modell der Marke in den Handel. Mit dem Lodgy stieg die Marke 2012 auch ins Segment der Kompaktvans ein. Kurz darauf debütierten der Hochdachkombi Dokker und die Nutzfahrzeugvariante Dokker Express.



Auch in diesem Jahr bleibt der Dacia Duster auf Erfolgskurs: Bereits per Ende Oktober 2019 hat Dacia mehr Duster verkauft als im kompletten Jahr 2018. Besonders beliebt ist das Modell bei Privatkunden. Hier ist der Duster das zweitmeist verkaufte Fahrzeug seiner Klasse im Privatmarkt.



Bis heute hat die Renault-Tochter rund 677.800 Fahrzeuge in Deutschland verkauft. In den ersten elf Monaten dieses Jahren legten die Zulassungen hierzulande um 8,7 Prozent zu, der Marktanteil wuchs auf knapp 2,1 Prozent.



Das 15-jährige Bestehen will die Marke im kommenden Jahr feiern. Am 11. Januar 2020 kommen die Sondermodelle „Anniversary” des Duster und des Sandero Stepway in den Handel. (ampnet/jri)