Goerke wird CTO der Carsoftware-Organisation von VW

Björn Goerke (50) übernimmt zum 1. Januar die Position des Chief Technology Officer (CTO) bei der Carsoftware-Organisation von Volkswagen, die ebenfalls zum 1. Januar eine eigene Geschäftseinheit wird. Goerke war bislang CTO und Präsident der SAP-Cloud-Plattform beim Softwareunternehmen SAP. Er berichtet in seiner neuen Aufgabe künftig an Carsoftware-CEO und Markenvorstand Digital Car & Services Christian Senger (45).

Die Carsoftware-Organisation orientiert sich mit der Struktur ihrer Geschäftsführung um Christian Senger (45), Chief Executive Officer (CEO), Frank Rösler (52), Chief Financial Officer (CFO) und Björn Goerke (50) als Chief Technology Officer (CTO) an der Softwarebranche. Der CTO der Carsoftware-Organisation wird künftig einen markenübergreifenden Standard für die Softwarearchitektur im vernetzten Fahrzeug und die digitalen Ökosysteme etablieren.



Björn Goerke ist Diplom-Informatiker und begann seine berufliche Laufbahn 1988 bei SAP in Walldorf als Softwareentwickler wo er in verschiedenen verantwortlichen Funktionen tätig war. Zuletzt war Goerke als Global CTO bei SAP in Palo Alto für die Themen Technologie-Strategie, -Governance und -Architektur, -Security, -Integration, Open Source und Developer Community verantwortlich. Er verantwortete darüber hinaus die Innovationsplattform von SAP in der Cloud als eigenständiges Produkt.



Die Carsoftware-Organisation entwickelt künftig markenübergreifend Software in fünf Domänen. Diese umfassen die Entwicklungsarbeit an einem einheitlichen Fahrzeug-Betriebssystem „VW OS“ für alle Konzernfahrzeuge und ihre Anbindung an die Volkswagen Automotive Cloud. Bis 2025 sollen mehr als sieben Milliarden Euro in ihre Aufgaben und Projekte investiert werden. Volkswagen will damit beträchtliche Skaleneffekte im Konzern generieren und damit die Kosten für die Software pro Fahrzeug für alle Marken merklich senken. (ampnet/deg)