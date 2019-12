Die Tschechen bleiben Importmeister

Škoda setzt seinen Wachstumskurs in Deutschland fort und erreicht 2019 erstmals die Marke von 200.000 neu zugelassenen Fahrzeugen. Dies entspricht einem erwarteten Plus von rund fünf Prozent bei den Neuzulassungen. Damit wächst Škoda stärker als der Pkw-Gesamtmarkt, der 2019 in Deutschland um etwa 3,9 Prozent zulegt. Damit wird Škoda dieses Jahr zum elften Mal in Folge als stärkste Importmarke in Deutschland abschließen. (ampnet/deg)