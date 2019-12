Ian Cullum wird Juror für „World Car Design of the Year”

Ian Cullum (65), der erst kürzlich zurückgetretene Designchef von Jaguar und Land Rover, wird in die Runde der Designer aufgenommen, die jedes Jahr den „World Car Design of the Year“-Award vergeben. Diese Auszeichnung wird regelmäßig zur New York International Auto Show im April im Rahmen der „World Car of the Year Awards“ von 86 Fachjournalisten aus aller Welt vergeben.

Dem Design-Gremium gehören neben Ian Cullum an Anne Asensio, Vice President Design Dassault Systems; Gernot Bracht, Pforzheim Design School, Patrick le Quément, The Sustainable Design School; Tom Matano, früher Head of Design bei Mazda, jetzt Academy of Art University; Gordon Murray, Gordon Murray Design und Shiro Makamura, CEO Shiro Makamura Design Associates. (ampnet/Sm),