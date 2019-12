Audi richtet „Brand Experience Center“ am Flughafen München ein

Audi hat am Flughafen München ein „Brand Experience Center“ eingerichtet. Das 3580 Quadratmeter große Gebäude dient als viertes internationales Schulungszentrum für das Vertriebsnetz der Marke und als Veranstaltungsort. Das Audi-Brand-Experience-Center ergänzt den Audi-Campus auf dem Gelände des Flughafens als viertes Trainingszentrum für den internationalen Handel. Die Klimatechnik basiert auf der Nutzung geothermischer Energie. In den Geschossplatten des Gebäudes sind Rohrleitungen verbaut, die sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen verwendet werden können. Die dreifache Sonnenschutzverglasung der gesamten Fassade leitet Sonnenstrahlen ab, so dass gerade im Sommer die Kühllast sinkt, während gleichzeitig eine hohe Lichtdurchlässigkeit garantiert wird.

Die Glasfassaden des Centers bestehen aus knapp 450 Quadratmetern transparenten Photovoltaik-Elementen mit mehr als 1650 Solarzellen, die jährlich rund 42.000 Kilowattstunden Strom liefern. Das entspricht dem Jahresverbrauch von zehn Vier-Personen-Haushalten. Dieser solarerzeugte Strom kann über zwei Batteriespeicher, die Audi aus Second-Life-Batterien gefertigt hat, zwischengespeichert werden. Genutzt wird der selbsterzeugte Strom für das Gebäude selbst sowie zum Laden von Elektroautos. Vor dem Gebäude gibt es dafür insgesamt sechs Ladepunkte, darunter zwei 150-Kilowatt-Schnell-Ladepunkte. Sie ergänzen den insgesamt 78 Ladepunkte umfassenden E-Ladepark der Audi AG am Flughafen München.

Als besonderen Hingucker hat Audi an den Ladesäulen vor dem Gebäude den begehbaren Meteoriten aufgebaut, der zur Markteinführung des e-Tron auf dem Flughafengelände aufgebaut worden war. Dort experimentiert das Unternehmen mit Fassadenmaterial, das Kohlendioxid dauerhaft bindet und für den Einsatz in Handelsbetrieben getestet wird. Zudem dient der Meteorit auch als Elektrotankstelle. (ampnet/jri)