Im Bücherregal: Ein Jahr Vollgas aus Zuffenhausen

Knapp 1000 Fotos auf 336 Seiten erwarten den Leser im Buch „Porsche Sport 2019“. Die 27. Ausgabe der Buchreihe vom Gruppe-C-Motorsport-Verlag beleuchtet die Erfolge sämtlicher Porsche-Rennwagen auf allen Kontinenten sowie den berühmten Langstreckenrennen in Dubai, Daytona, Nürburgring, Le Mans und Spa-Francorchamps. Besonderes Augenmerk legt „Porsche Sport“ in diesem Jahr auf den Einstieg in die Formel E, aber auch die Cups und GT3-Erfolge werden beleuchtet. (ampnet/deg)