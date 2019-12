Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

219.518 Text wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Das waren die Top Ten.

1. Fahrvorstellung Peugeot 2008: Das etwas andere SUV

2. Fahrvorstellung Mazda MX-30: Er bleibt ein offenes Geheimnis

3. Wasserstoff dominiert die Zukunft von Erdgas

4. Fahrvorstellung Indian Challenger: Starker Herausforderer

5. Seat wird 2020 zum Zweiradlieferanten

6. F-Type nimmt zur Weltpremiere 25 Loopings

7. BMW fährt GT3 wieder eine Nummer kleiner

8. Der Honda Civic baut Muskeln auf

9. Interview Opel-Chef Lohscheller: Opel ist deutsch und wird global

10. Ford verkauft alle 135 Sekunden einen Focus



172.946 Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen von unserem Server an unsere Abnehmer als Downloads abgeliefert. Das Video „The last Overland – Mit einem Land Rover der Serie 1 von Singapur nach London“ schaffte den ersten Platz ebenso wie das Foto vom historischen Porsche 928 Viertürer. (ampnet/Sm)