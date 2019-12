Dem Klima helfen nur eine Vielzahl von Maßnahmen

Nur eine Vielzahl von Maßnahmen werden in der Lage sein, die Treibhausgasemissionen des Verkehrs zu minimieren. Dieses breite Spektrum an Alternativen und Innovationen werden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf dem 17. Internationalen Fachkongress „Kraftstoffe der Zukunft“ diskutieren, der vom 20. - 21. Januar 2020 in Berlin stattfinden wird. Informationen über das vollständige Programm, die Anmeldung und das Aussteller-Forum unter www.kraftstoffe-der-zukunft.com. (ampnet/Sm)